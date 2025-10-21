Un congreso abordará medidas que estrechen el cerco a los narcos
Agilizar la venta de los bienes o erradicar los narcopisos figuran en el orden del día
Treinta años después, la Fundación Galega Contra o Narcotráfico celebrará un congreso para impulsar medidas que sirvan para cercar a los narcotraficantes, desde el ámbito policial hasta el judicial, reuniendo a destacados juristas y responsables de la lucha contra esta actividad ilícita. El encuentro se celebrará entre el 6 y el 7 de noviembre en la Academia Galega de Seguridade de A Estrada y sobre la mesa estarán muchas de las demandas que viene realizando la FGCN, especialmente la de «atacar» a los narcos donde más les duele, su patrimonio, con la venta de inmuebles para que se puedan poner al servicio de la sociedad.
Fernando Alonso, gerente de la Fundación, reconoce que «no es algo nuevo», pero insisten porque «no se está haciendo con la debida intensidad», como ya plantearon en el Congreso de los Diputados. Esperan que, a raíz de estas jornadas, «pueda avanzarse en privar del patrimonio a aquellos que se están amasando verdaderas fortunas con este veneno».
Otro de los temas será la cuestión de los narcopisos, «un problema muy grave para los vecinos y los barrios». Considera «incomprensible que estemos así, con una legislación que no permite la entrada y registro en determinadas situaciones, perjudicando a los vecinos, que ven seriamente alteradas sus vidas, porque los narcopisos traen inseguridad».
La multirreincidencia de los capos es otra de las cuestiones. No en vano, son muchos los que aprovechan un permiso o la libertad condicional «para continuar delinquiendo, incluso mientras esperan condena por cuestiones anteriores», aduce Alonso. Hace treinta años, la plataforma celebró en Vilagarcía el primero de estos encuentros, que sirvió para sentar las bases de la carga de la prueba, es decir, que los narcos tengan que demostrar el origen lícito de sus bienes. Alonso espera que sea otro paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico.
