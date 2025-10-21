Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coches que bloquean el acceso al CIS: un año de quejas sin soluciones

El estacionamiento de vehículos condiciona a diario el trabajo de las ambulancias en el centro asistencial

Vehículos aparcados, ayer, en la entrada principal al centro sanitario de Lalín.

REDACCIÓN

Lalín

Hartos están los profesionales del transporte sanitario de encontrarse a diario con problemas para acceder al Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín al estar repleta la plaza de vehículos particulares. Folios en farolas o una simple valla no son elementos disuasorios contra quien aparca para ir una consulta o gestionar una cita a pesar de que hay un parking al lado.

Ayer de nuevo hubo ambulancias que no pudieron estacionar cerca de la puerta para llevar o trasladar a pacientes.

