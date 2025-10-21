Coches que bloquean el acceso al CIS: un año de quejas sin soluciones
El estacionamiento de vehículos condiciona a diario el trabajo de las ambulancias en el centro asistencial
REDACCIÓN
Lalín
Hartos están los profesionales del transporte sanitario de encontrarse a diario con problemas para acceder al Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín al estar repleta la plaza de vehículos particulares. Folios en farolas o una simple valla no son elementos disuasorios contra quien aparca para ir una consulta o gestionar una cita a pesar de que hay un parking al lado.
Ayer de nuevo hubo ambulancias que no pudieron estacionar cerca de la puerta para llevar o trasladar a pacientes.
