Citan a afectados por la senda peatonal en la carretera EP-6007
La Diputación provincial convoca a dos propietarios de tres fincas afectadas por las obras de la senda peatonal prevista en la carretera EP 6607 a su paso por el término municipal de Lalín. Los dueños están citados el próximo día 6 de noviembre a las 10.30 horas en el consistorio lalinense para el levantamiento de las actas previas.
