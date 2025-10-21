El Bloque exige responsabilidades al Concello por la sentencia del SAF

El Bloque de Lalín felicita al sindicato CIG y a sus afiliadas por conseguir que una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Pontevedra obligue a la empresa adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), Asistenzia, a abonar el complemento por desplazamiento conforme a la legalidad.

El partido recuerda que en 2023 las empleadas cobraban el kilómetro a 0,18 euros, hasta mediados de año, y después a 0,21. Son cuantías por debajo de los 0,22 euros que sí se ajustan a la subida del IPC, y que por eso en 2024 están ya en 0,24 euros. Aunque la empresa reconoció el error en el acto de conciliación, se negó a pagar las cantidades adeudadas (son unos 500 euros en total).

El BNG recuerda que esos 0,18 euros por kilómetro aparecen en un convenio que está obsoleto desde 2011 y a ellos se refirió el edil de Servizos Sociais, Avelino Souto, en un pleno, al indicar que no se trata de una cuantía fija, sino de un complemento que debe actualizarse según dicha subida.

Los continuos pagos por debajo de la normativa obligan al BNG a exigir que se convoque de forma inmediata la Mesa de Seguimento do SAF, pedida ya desde esta formación el 1 de mayo. El portavoz del partido, Francisco Vilariño, recuerda que el expediente de contratación del servicio, aprobado en abril solo con los votos a favor del gobierno local del PP, «va a suponer un auténtico pelotazo para la adjudicataria, en contraposición con la carencia absoluta de la mejor cobertura por parte de las trabajadoras y de las personas usuarias».