Baja la carga de trabajo de los juzgados, al cerrar 1.441 casos entre abril y junio

Los juzgados de Lalín y A Estrada resolvieron durante el segundo trimestre del año 1.441 expedientes, de modo que al cierre de junio, tenían 1.936 causas abiertas, que son 312 menos de las 985 en trámites cuando había comenzado abril.

Los datos por partidos judiciales figuran en el informe Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025, que difundió este lunes el Consejo General del Poder Judicial. El volumen de trabajo es mayor en las salas de O Regueiriño que en las estradenses, al igual que su capacidad de resolución. Así, a comienzos del trimestre, estaban en trámite en Lalín 1.263 asuntos, y desde abril a junio quedaron despachados 944. Pero, durante esos tres meses, los juzgados lalinenses ingresaron 729 nuevos casos, de modo que al rematar junio, estaban en trámites 1.048 (215 menos que al inicio del período).

Para conocer el ritmo resolutivo de un órgano judicial existe la tasa de pendencia, que es el resultado de dividir los asuntos pendientes entre los resueltos. En Lalín la cifra es de 1,11. Si la multiplicamos por los 12 meses que tiene un año, nos da 13,32, que serían los meses necesarios para que los juzgados lalinenses pusiesen todos sus expedientes al día, eso sí, sin recibir ningún proceso nuevo.

En A Estrada, pese a tener menos volumen de casos, se precisa bastante más tiempo: 21,48 meses, porque su tasa de pendencia es de 1,79, superior a la de Lalín. Los juzgados estradenses cerraron el trimestre con 888 casos abiertos, y resolvieron poco más de la mitad, 497. Pero hay que indicar que esos 888 casos abiertos están casi un centenar por debajo de los 985 con que había comenzado abril. Y durante el trimestre, ingresaron además otros 400.

Pese a que ambos partidos judiciales precisarían más de un año para cerrar todos sus expedientes en trámite, ha mejorado la tasa de pendencia en comparación con el trimestre anterior, que era de 20 meses para Lalín y 22 para A Estrada.

El volumen de casos pendientes se debe sobre todo a la jurisdicción civil: aunque se resuelvan más procesos en este tipo de litigios, también entran muchos más que de carácter penal. Así, en Lalín de los 1.263 procesos aún en trámites en abril, 995 eran de jurisdicción civil, y 268 de penal, es decir, caso la cuarta parte. Los dos tribunales, en ese trimestre, incoaron 462 procesos civiles y 267 penales, y lograron cerrar 654 de jurisdicción civil, más del doble de los 290 penales. Pero a finales de junio, con los 1.048 casos pendientes al cierre del trimestre, los civiles, 803 procesos, vuelven a casi multiplicar por 4 los 245 de orden penal.

Esta proporción es similar en A Estrada: de sus 985 casos pendientes al inicio del periodo, 798 son de jurisdicción civil y 187, de penal. Entran, respectivamente, 232 y 168 nuevos expedientes, y quedan sentenciados 348 y 149. Al finalizar el trimestre, los 888 procesos pendientes se reparten entre 682 de ámbito civil y la tercera parte, 206, de penal.

Casos por 1.000 habitantes

Ya a nivel autonómico, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la tasa de litigiosidad, es decir, el número de casos por 1.000 habitantes, es de 36,21, por debajo de la media estatal de 39,83. La Rioja es la comunidad con la cifra más baja del Estado, de 27,48.