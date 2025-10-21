«Mido 1,55 y peso 43 kilos. Nadie se cree que soy culturista»

—¿Cómo fue su aventura en el Campeonato de España, la cita más importante de la temporada para usted?

Muy bien. Iba sin grandes expectativas pero no me fue mal. En Sport Model quedé primera y logré la medalla de oro. En Runway quedé segunda y en Bikini fui semifinalista. Fue una pena esta última. Yo tengo que competir en máster 40 pero como había pocas participantes, menos en que el Trofeo Ciudad de Salamanca, esta categoría la juntaron con máster 30. A pesar de eso estoy muy contenta con el resultado. Al estar metida en medio de las niñas, no me esperaba otra cosa. Era lo que tenía que ser.

—No está mal como punto y final a la temporada. Si no conté mal fueron cinco medallas.

Sí, tres oros y dos platas. Está bien teniendo en cuenta que me tomé el 2024 de descanso. En el 2023 había hecho toda la temporada y el cuerpo necesitaba un descanso. Es además la primera vez que logro una medalla de oro en un Campeonato de España. Mi mejor resultado hasta ahora fuera una plata.

—¿Cuánto tiempo de preparación específica necesita para preparar una temporada?

En este caso me preparé para la segunda parte de la temporada y empecé a hacerlo en noviembre del año pasado. Todo con vistas a competir en octubre. Al final es casi un año de trabajo para dos competiciones. Ahora queda un Internacional en Italia y el Mundial en Dubai pero yo ya paro aquí.

—¿Cómo y cuándo empezó en este mundillo?

Yo no tenía ni idea de este mundo hasta hace poco. Yo empecé a entrenar con Miguel Pereira en el 2015 o 2016. Lo hice porque tengo un problema en una pierna, que acumula grasa y se me crean unos bultos. Empecé solo haciendo circuito. Luego quería más, así que me puso algo de entrenamiento de pierna. En ese momento comencé a ir con él a ver campeonatos de culturismo y me animó a competir en Bikini. Yo no me veía en una tarima pero él me convenció. Empezamos con entrenamientos también para el tren superior y con alimentación cuidada. Esto fue a finales del 2017 para competir a finales del 2018. De aquella no sabíamos de ninguna competición de culturismo natural, así que competí en la IFFB. Para explicarlo, ahí yo iba en un 600 y los demás en Ferraris. Es gente que se dopa. Tampoco me fue tan mal. Éramos cuatro y quedé tercera. Después ya descubrimos la competición de culturismo natural. Ahí ya estábamos todos en igualdad de condiciones.

—¿Qué es lo que la enganchó de este deporte?

Es un deporte duro y complicado de llevar. Hay que tener la mente muy bien puesta. Pero para mí, es lo mejor que pudo haber pasado, tanto a nivel físico como mental. Y eso que yo no hacía nada de deporte antes de esto. Ahora me queda pena de no haber empezado antes.

—Si no hacía nada de deporte hasta hace diez años, su cuerpo habrá cambiado mucho.

Sí cambió mucho, aunque no noto el cambio que me gustaría. Veo los cuerpos de otras chicas y me encantaría estar como ellas. Sin embargo, yo empecé tarde y eso se nota.

Dori Carbia con su entrenador, Miguel Pereira. / BernabÃ© / Javier LalÃ­n

—Y cada cuerpo tiene un límite.

Sí, y a mi genéticamente me cuesta un montón ganar masa muscular, especialmente en las piernas.

—Lo curioso en su caso es que si la ven por la calle nadie diría que hace culturismo.

Hubo gente que vino a mi trabajo a preguntarme si era yo la de las fotos. Mido 1,55 y peso 43 kilos. Nadie se cree que soy culturista. Me ven muy delgada y pequeña. No es la imagen habitual que la gente tiene en la cabeza de un culturista. Siendo además culturismo natural no ganas tanto volumen como en otras competiciones que tienen ayuda química.

—Será usted de las más bajitas en estas competiciones.

Precisamente este fin de semana había una chica más baja que yo. Era la primera vez que me pasaba. Siempre soy la más pequeña. En el peso, el año pasado estaba en 43 kilos pero este año bajé a 42 muy raspados. Este año achuchamos un poco más para salir con menos peso y más seca. En Sport Model y en Bikini cada vez buscan chicas más finitas pero bien armadas.