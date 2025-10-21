Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aniversario de boda de Castelao y Virxinia

Este pasado domingo, 19 de octubre, hizo 113 años que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Virxinia Pereira Renda se casaron. La boda se celebró en la iglesia parroquial de San Paio en A Estrada en 1912. El matrimonio tuvo un único hijo, Alfonso Xesús, que murió a los 15 años.

