Alumbrado navideño en octubre: ¿ansia festiva o cuestión logística?

¿Se está adelantando el espíritu navideño? Muchos se preguntarán estos días a qué se debe el apremio de los dos grandes concellos de Deza y Tabeirós –Lalín y A Estrada– por instalar el alumbrado de Navidad este año. Concretamente, desde inicios de este mes de octubre ya se podía ver a operarios cruzando guirnaldas lumínicas de un lado al otro de las principales calles de ambos cascos urbanos. Además, el hecho de que los últimos coletazos del calor estival todavía estuviesen instalados en los partes meteorológicos de las últimas semanas sumaba a la sensación de extrañeza de ver ya el pueblo vestido para recibir las festividades de diciembre.

Podría parecer que los gobiernos locales se han subido al carro de otros municipios de la provincia en los que la Navidad se vive por todo lo alto y prácticamente desde agosto, pero lo cierto es que el motivo para adelantar de tal forma el calendario tiene más que ver con cuestiones logísticas. Según manifiestan desde los gobiernos locales de Lalín y A Estrada, las premuras responden a la escasa disponibilidad de las empresas encargadas de la instalación. «Nosotros les comunicamos cuándo tiene que estar todo listo para el encendido, y a partir de ahí nos adaptamos a cuándo ellos pueden hacerlo», relatan desde la casa consistorial lalinense. Estas palabras son suscritas por el ejecutivo estradense, que también se encuentra estos días en plena transformación de cara a las Navidades.

Si echamos un ojo a la hemeroteca podemos ver que en los últimos cinco años hubo un adelanto progresivo en el montaje del alumbrado navideño. En A Estrada, en 2020 no se realizaron actos públicos de encendido debido a la pandemia, pero la instalación de los elementos lumínicos se completaba normalmente durante noviembre, coincidiendo con las semanas previas al puente de diciembre. En 2021 y 2022 la instalación se situaba ya a mediados o finales de noviembre, mientras que en 2023 y 2024 el montaje comenzó significativamente antes: en 2024, por ejemplo, se empezaron a colocar luces a mediados de octubre en la Praza do Concello y A Farola, unas cinco semanas antes de la fecha de encendido .

En Lalín también se aprecia un patrón similar. Hasta 2022 la instalación del alumbrado se realizaba mayormente a finales de noviembre, justo antes del encendido y la inauguración de las Aldeas de Nadal. En 2023, en cambio, se anticipó el montaje a finales de octubre, y en 2024 ya se iniciaron los trabajos a mediados de noviembre, aunque con algunas intervenciones puntuales que habían comenzado incluso antes. Los datos de 2021 y 2020, a partir de contratos y pliegos municipales, indican que la instalación debía completarse antes del 5 de diciembre, lo que sugiere que el inicio de las labores se situaba a finales de noviembre.

De este modo, lo que puede dar la sensación de una Navidad anticipada responde, en realidad, a una planificación que se ha ido modificando con los años. El montaje del alumbrado comienza progresivamente antes que en ejercicios anteriores, adaptándose a la disponibilidad de las empresas y al calendario de encendido oficial. Esto hace que las calles y plazas luzcan decoradas semanas antes de lo habitual, ofreciendo a vecinos y visitantes un anticipo de las festividades. Aunque es innegable que cada vez se inicia más temprano la presencia de la simbología navideña, no solo en el paisaje urbano, sino también en negocios y superifices comerciales.