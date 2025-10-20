Taller telemático de Smartpeme en Lalín

La Diputación de Pontevedra organiza hoy a partir de las 12.00 horas un taller de capacitación tecnológica al amparo de la Red SmartPeme. El taller telemático Sácalle proveito ao email márketing con Brevo, habla sobre cómo el email marketing es una herramienta esencial en la estrategia de marketing digital de todo negocio. El taller estará organizado por la oficina de Lalín, y las personas participantes aprenderán a sacarle el máximo partido a Brevo para mejorar su productividad. La sesión será impartida por Fátima Faílde, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con experiencia en comunicación corporativa.