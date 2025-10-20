Taller telemático de Smartpeme en Lalín
La Diputación de Pontevedra organiza hoy a partir de las 12.00 horas un taller de capacitación tecnológica al amparo de la Red SmartPeme. El taller telemático Sácalle proveito ao email márketing con Brevo, habla sobre cómo el email marketing es una herramienta esencial en la estrategia de marketing digital de todo negocio. El taller estará organizado por la oficina de Lalín, y las personas participantes aprenderán a sacarle el máximo partido a Brevo para mejorar su productividad. La sesión será impartida por Fátima Faílde, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con experiencia en comunicación corporativa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Davila 18/10/2025