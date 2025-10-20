Las reses de Manuel López triunfan en Río

La explotación de Manuel López Quiroga, de Castroncán (Samos), se impuso ayer en el concurso de la XIV Feira de Rubia Galega do País, que volvió a celebrarse en el recinto ferial de Río, en Rodeiro. La granja lucense, que ya suele triunfar en otros certámenes de la Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga), recibió ayer el primer premio en la categoría de cero a 10 meses, así como en la de novillas de 11 a 24 meses y en de sementales de más de dos años. Ganadería Santalla también recibió varias distinciones, quedando segundo tanto en el apartado de crías de 0 a 10 meses (el tercer puesto recayó en un ejemplar de Alejandro Gutiérrez Villanueva) como en el de novillas de 11 a 24 meses (seguido por un animal de Bruno López García) y en el de sementales mayores de dos años (el tercer puesto quedó desierto).

Veterinarios y público, junto a las reses. / Bernabé/Ángel Abeledo

En vacas mayores de dos años, el podio quedó ocupado por, respectivamente, reses de Óscar santos Buján, Alejandro Gutiérrez Villanueva y Manuel Villanueva Panadeiros, que además se llevó el premio a la categoría popular, donde fueron los vecinos, y no un jurado, el que escogió el animal que mejor representa la vaca galega do país. Villanueva es miembro de la Asociación Gandeira da Rubia Galega do País, creada en Rodeiro. Solo hubo un premio para novillos de 11 a 24 meses, para Javier Santalla Prado.

La jornada, a la que asistió el presidente de la Diputación y exalcalde de Rodeiro, Luis López, incluyó la subasta de tres novillas preñadas. Se adjudicaron por 2.650, 2.850 y 2.900 euros. Dos de ellas viajarán a Cospeito y A Fonsagrada, y la tercera se quedará en la granja de Tamara Sobrado, en Barbeitos (Negrelos).