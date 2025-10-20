Raparigos organiza un Samaín «terrorífico»
La ANPA Raparigos del CEIP de Silleda anuncia la celebración de su tradicional Samaín para el próximo viernes 31 de octubre, que es día no lectivo. La actividad, exclusiva para socios, se llevará a cabo de 9.30 a 13.30 horas. El programa de este año combina actividades como los habituales talleres de manualidades, juegos encantados, cocina terrorífica y tatuajes temporales. Durante la merienda, se contará con la presencia del Mago Charly Braun. La fecha límite de inscripción será el lunes 27 de octubre a las 22.00 horas.
