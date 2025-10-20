El PP arropa a Gonzalo Louzao como el líder que encabece su renovación

El PP de A Estrada realizó ayer su congreso local, un acto convertido en una demostración de fuerza y unidad ante la renovación forzada por la marcha de José López Campos hacia cotas más altas. «Relevo» y «oportunidad» fueron las palabras más repetidas en una jornada en la que no faltaron los habituales halagos hacia el nuevo líder municipal, Gonzalo Louzao, pero sin olvidarse del trabajo realizado por su predecesor.

El pabellón Coto Ferreiro se llenó para la ocasión.

Todo ello dejó entrever varias ideas. Por un lado la consolidación de Louzao como un líder sólido a pesar de su juventud y la defensa de un proyecto muy personal y con nuevas ideas. Por otro, la puesta en marcha de una necesaria «renovación» interna a nivel de ejecutiva, con la llegada de gente joven que podría tener un peso importante en este nuevo PP. Y todo ello con el cercano examen de las municipales. «Había muchos que estaban esperando que este relevo saliese mal, pero no fue así», manifestó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Rueda y Louzao / Cedida

En este marco había muchas miradas puestas en un Louzao que en poco tiempo se ha convertido en alcalde de A Estrada y presidente del PP municipal. El regidor se mostró comedido en su intervención, recordando algunos de los logros conseguidos en su año y medio de mandato y luciendo apoyos en relación a otros proyectos encarrilados. Louzao volvió a insistir en esa idea que intenta transmitir desde su llegada, su apuesta por el rural. «El PP es el partido que mejor atiende a nuestras parroquias», afirmó. «Vamos a luchar porque no haya diferencias entre el rural y lo urbano», añadió recordando los seis millones de euros comprometidos para el rural. El nuevo presidente prometió trabajo para que A Estrada crezca y pelea para conseguir proyectos como la variante –algo que aguarda puedan conseguir cuando Feijóo sea presidente–. Su discurso terminó con una misiva clara: «comienza una nueva etapa», en la que a él le tocará encabezar el partido.

López Campos por su parte se plantó ante el congreso local 15 años después de aquel en el que él mismo se convirtió en presidente. «De aquella Gonzalo todavía no podía votar», bromeo recordando la difícil situación que vivía el PP en ese momento, con una familia dividida que le tocó reunificar. Eso contrasta con el «relevo natural» que ve en Louzao, al que ve capacitado para «renovar el proyecto político del PP» en A Estrada.

Congreso PP Estrada. / Cedida

Luis López y Rueda por su parte acudieron a A Estrada a ejercer de padrinos y no escatimaron elogios hacia el nuevo presidente local ni hacia el saliente. «Con este relevo Galicia ganó un gran conselleiro y A Estrada un gran alcalde», sentenció el presidente provincial, quien considera que ahora «comienza la era» de Gonzalo Louzao. «Hay alcalde para rato», auguró.

El presidente de la Xunta por su parte recordó la seguridad de López Campos a la hora de plantearle la persona indicada para su relevo. «Me dijo que dejaba un gran equipo y un líder», afirmó, convencido de que Louzao es «el mejor sustituto». Rueda también aprovechó para hacer un repaso por las «cosas pendientes» que la Xunta tenía con A Estrada. Es decir, proyectos que ya están finalizado o en marcha. Entre ellos destacó la autovía, cuya segunda fase hasta Pontevea anunció que se abrirá en dos o tres meses. «Seguiremos cumpliendo compromisos con A Estrada».

Ejecutiva al completo. / Cedida

La nueva ejecutiva del PP de A Estrada quedaría así. Como presidente, Gonzalo Louzao Dono (Cereixo, 31 anos); como presidente de honor, José Carlos López Campos (A Estrada, 51); y como secretario, Manuel Magariños Maceiras (A Estrada, 54). Después, los vocales serían José Conde Trasande (Santa Mariña de Barcala, 50); María del Carmen López Carracedo(Frades, 65); Rosa María Lavandeira (San Xurxo de Vea, 48); María de los Ángeles Pais (San Miguel de Cora, 44), Iván Lorenzo (Cora, 39); José Manuel Montenegro (San Xiao de Vea, 49); José Ramón Blanco (Santa Cristina de Vea, 43), María del Carmen Durán (Santeles, 57); Lucía Seoane (Matalobos, 45 anos); José Manuel Pereiras (Paradela, 68); Germán López (Barbude, 55); Jéssica Rodríguez (Aguións, 37); Javier Carreira (Riveira, 42); José Manuel Ribadavia (Moreira, 65); Manuel Ángel Pereiras (Berres, 57); Beatriz Pazos (A Estrada, 36); Mateo Fernández (San Miguel de Castro, 17); Rodrigo García (A Estrada, 18); Cristina Quinteiro (Oca, 38); José Antonio Maceira (Loimil, 68); Alfonso Figueiras (Riobó, 61); José Manuel Nogueira (Santo Tomé de Ancorados, 44); Santiago Martínez (San Pedro de Ancorados, 27); José Daniel Rodríguez (Orazo, 25); Manuel Coto (Callobre, 50); Cándido Porto (Olives, 51); Eloy Rey (Rubín, 33); María Laura Baliño (Lamas, 54); Félix Figueiras (Lagartóns, 43); José Manuel Sueiro (Ouzande, 52); Nemesio Rey (Guimarei, 63); José Manuel Blanco (A Somoza, 56); Ismael Lagos (Tabeirós, 70); Alfonso José Otero (Pardemarín, 74); Daniel García (Nigoi, 32); José Carlos González (Arca, 58); Manuel Vilaboa (Ribela, 78); María Isabel Moimenta (Liripio, 60); Manuel Ángel Castro (Souto, 46); María del Carmen Gaspar (Codeseda, 60); Ana Belén Picallo (Codeseda, 45); Fátima Fernández (Sabucedo, 61); Valentín García (A Estrada , 55); Juan Manuel Constenla; (A Estrada, 61); Alberto Blanco (A Estrada, 63);_Amalia Goldar (A Estrada, 58); Óscar Durán (A Estrada, 53); Ismael Pena (Rubín, 49); Óscar Rancaño (A Estrada, 62) anos; José Manuel Reboredo (A Estrada, 67) Montserrat Carracedo (A Estrada, 55); Rocío Blanco (A Estrada, 39); Enrique Prieto (A Estrada, 56); Luis Rey (A Estrada, 56); Carlos Faílde (A Estrada, 49); José Vicente (Tabeirós, 65); Iago Cribeiro (A Estrada, 26); Daniel López (A Estrada, 26) y Jesús Pereiro (A Estrada, 32).