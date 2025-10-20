La mejor directora de enfermería de España está en el CHUS: "Intento trabajar en equipo"

Acaba de recibir el Premio al Liderazgo Sanitario en Enfermería. ¿Qué supone para usted, y para el área de Santiago y Barbanza?

Evidentemente, es un orgullo porque es el premio a una trayectoria y a todos los profesionales que me han ido acompañando, en este momento a los del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Ellos, y en especial el equipo directivo de Enfermería que me acompaña, son los verdaderos protagonistas de este premio, que además es muy gratificante porque es concedido con los votos de profesionales de toda España.

¿Qué cualidades hay que tener para poder ejercer ese liderazgo?

Es algo que yo también me pregunto y que igual quienes lo tienen que contestar son los profesionales con los que trabajo. Yo lo que intento es trabajar en equipo con todas las categorías que dependen de la dirección de Enfermería, con empatía, hablando con todos, escuchando otros puntos de vista y explicando los propios, que a veces no tienen por qué coincidir. Y hay que estar siempre dispuesto a aprender y a dejarse sorprender.

¿Cuánto tiempo lleva al frente de Enfermería en el CHUS?

En el área sanitaria llevo desde junio del año pasado y antes estuve en la de Ferrol, primero como subdirectora y los últimos tres años y medio como directora.

¿Enfermera antes que fraile?

Sí lo fui, sí. Trabajé unos años como enfermera en Urgencias y como supervisora en la UCI del Hospital Público da Mariña; estuve en asistencia sanitaria en el Sergas y en la dirección de Enfermería en el Barbanza, y volví a incorporarme como enfermera en Urgencias en Burela. Después ya fui a Ferrol y, desde allí, a Santiago.

¿Ha intercalado entonces el oficio con la gestión?

Sí, y creo que es una de las cosas que mejor me ha venido, volver tres años largos a ejercer como enfermera en Urgencias después de un tiempo en gestión porque te ayuda a volver a la realidad.

¿Y retornará?

En principio no, no me queda mucha vida laboral y lo que pretendo es trabajar para que todo el personal del área vea mejoras.

¿Mejoras en qué ámbitos?

Mi misión más importante es intentar que todo el personal que depende de la dirección de Enfermería, no solo las enfermeras, mejore sus condiciones laborales: que tenga la percepción de que les cuidamos porque para que ellos nos cuiden bien, debemos cuidarlos a ellos, y ese es un gran reto. Cuanto más adaptada esté la carga de trabajo, cuanto más se mejoren los contratos y se ofrezca mayor estabilidad, mejor.

¿Ha ganado protagonismo la enfermería en los últimos años?

La llegada de las especialidades ha sido como un impulso de aire fresco, con un mayor campo de actuación. Yo creo que ahora somos más visibles, pero llevamos mucho tiempo preparadas para acometer estos grandes retos. A veces cuesta un poco ir ganando terreno, pero esa es también nuestra misión, ir lográndolo.

¿Qué rol juegan en el rural, con una población tan envejecida?

Importantísimo, y ahí cada vez trabajamos más con la comunidad, algo a veces complicado porque los recursos son los que son y a veces los pasitos son más pequeños de lo que quisiéramos, pero hacen una labor de acompañamiento, implicándose más allá de lo sanitario y tutelándolos con una empatía especial increíble.

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerda el reto de las vacunaciones en recintos masivos?

Evidentemente, la pandemia marcó un antes y un después en nuestras vidas y los sanitarios pasamos momentos muy duros. El tema de las vacunaciones se lleva a través de Salud Pública, y se hizo un esfuerzo enorme en Enfermería para vacunar a mucha gente, logrando que los niveles de vacunación de Galicia fueran únicos. Y ahí seguimos, porque aunque este año no habrá grandes recintos, vamos a intentar llegar a los mismos datos. Además, incorporamos la vacunación de la gripe en los colegios con un estudio piloto en once centros del área sanitaria.

En plena campaña de vacunación, ¿qué diría a la sociedad?

Diría a toda la población en general que se vacune, y también a los profesionales porque somos un vector importante de transmisión junto con los niños, así que cuanto más trabajemos en prevención, más pronto se acorta la cadena de transmisión de la gripe y del covid.

Enfermería también investiga, ¿qué destacaría en este campo?

El área sanitaria tiene una potente trayectoria en este ámbito, y desde dirección debemos trabajar para que las enfermeras tengan cada vez mayor presencia y reconocimiento en los estudios de investigación, pero también en la docencia. Jugamos un papel importante en la docencia, no solo en la facultad, sino en el día a día formando a nuevos compañeros.