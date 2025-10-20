«Literatura no rural» cierra su ciclo con música y charlas en Noceda
La parroquia lalinense de Noceda clausuró ayer el ciclo cultural Literatura no rural tras un fin de semana de actividades gratuitas destinadas al público familiar. El evento, organizado por la Asociación Cultural Bolarqueira, se desarrolló en el centro social de la parroquia. La jornada de ayer arrancó con un emotivo concierto literario ofrecido por la Coral Polifónica de Lalín, bajo la dirección de Benxamín Otero. Por la tarde, el centro social acogió dos encuentros destacados. Primero, el público pudo conversar con Laura Romero, ilustradora y bajista de Zënzar. Más tarde, el cierre corrió a cargo de Pakolas y su espectáculo As máis molonas, que trató sobre los tres libros de su colección Sonárbore.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Davila 18/10/2025