La parroquia lalinense de Noceda clausuró ayer el ciclo cultural Literatura no rural tras un fin de semana de actividades gratuitas destinadas al público familiar. El evento, organizado por la Asociación Cultural Bolarqueira, se desarrolló en el centro social de la parroquia. La jornada de ayer arrancó con un emotivo concierto literario ofrecido por la Coral Polifónica de Lalín, bajo la dirección de Benxamín Otero. Por la tarde, el centro social acogió dos encuentros destacados. Primero, el público pudo conversar con Laura Romero, ilustradora y bajista de Zënzar. Más tarde, el cierre corrió a cargo de Pakolas y su espectáculo As máis molonas, que trató sobre los tres libros de su colección Sonárbore.

«Literatura no rural» cierra su ciclo con música y charlas en Noceda