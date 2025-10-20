Besteiro, presidente de la Federación de Sociedades Españolas

El Dr. José Manuel Besteiro, actual presidente del Centro Cultural de La Estrada en Buenos Aires, fue elegido este viernes para asumir la presidencia de la Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina. El acto contó con la presencia de los representantes de las distintas instituciones federadas de todo el país. Desde la Comisión Directiva del Partido de La Estrada le expresaron su «enhorabuena por esta distinción y le desea los mayores éxitos al Dr. Besteiro en su nueva e importante gestión al frente de la Federación de Sociedades».