La Artística de Merza gana el Certame Galego de Bandas de Música

Las bandas de música de Merza y Padrón fueron ayer las grandes ovacionadas de la segunda y última jornada del XVIII Certamen Galego de Bandas de Música Populares. Lo hacían recibiendo el primer premio, respectivamente, en las secciones Primera y Tercera, que se dilucidaban en turnos de mañana y tarde. La Artística se adjudicó el triunfo con 94,92 puntos, con la Banda Musical de Loivos (Portugal) pisándole los talones, al obtener 94,83. En tercer lugar quedó otra formación lusa, Banda Nova de Fermentelos, con 91,5, mientras que la cuarta participante, también portuguesa, Banda Musical de Sào Cipriano A Nova, se quedó en 81,92.

La mañana fue el turno para la Sección Tercera, con cinco bandas –la sección más numerosa– que eran las de Coruxo, Bembrive, Tui, Padrón y Tenorio. Como obra obligada sonaba «A viaxe de Teucro», del compositor pontevedrés Carlos Rodríguez Torres, quien en la sala no se perdió la interpretación de su obra por las cinco bandas participantes. Apretadísimo en la puntuación resultó el fallo del jurado, que proclamó como vencedora a la Municipal de Padrón, con una puntuación de 89,83 puntos. A solo unas décimas, con 89,17 puntos se quedó la viguesa Ateneo Municipal de Bembrive, y tercera la Unión Musical de Tenorio (78,5 puntos). El cuarto puesto fue para la Banda de Música Popular Tui (72,83), y el quinto para la Unión Musical de Coruxo (67,58).

Público asistente a los conciertos de la sección primera. |

Por la tarde, a partir de las 16.30, fue el turno de la Sección Primera, con las formaciones más grandes y capacitadas para afrontar un repertorio más complicado y obras de mayor duración, hasta un tiempo máximo de 60 minutos por concierto. En esta edición, el certamen llegaba con un marcado sabor luso. No en vano, de las cuatro participantes, tres de ellas eran portuguesas: Banda Musical de Loivos, Sao Cipriano «A Nova», y Banda Nova de Fermentelos.

Espectáculo puro desde Merza

Y, en representación de Galicia, la Artística de Merza, considerada la más antigua de Galicia al remontar su origen, ahí es nada, a 1828. Bajo la batuta del maestro viveirense Mateo Gómez Naval, interpretaba, como pieza de presentación el pasodoble «Prusiano» de Simón Couceiro, seguida, como obra obligada, de los «Diálogos con Arturo Souto» del compositor Álvaro Cámara y, como pieza libre, «Urban Light» de Vicent Ortiz. Sobre el escenario, 104 músicos para la ocasión, con presencia de piano, arpa, seis fagotes y otras secciones bien reforzadas para responder a la exigencia del repertorio, para dilucidar los galardones con las otras cuatro formaciones.

Ya de noche, la organización hacía público del fallo del jurado.

Enorme trabajo

Pablo Fernández, músico y presidente de la Artística de Merza, valoraba así la jornada: «Lo más importante ha sido el trabajo y el camino para llegar aquí, el día señalado y hacer cuadrar un concierto redondo, que llenara al público». «Nada más acabar -agregaba- la satisfacción era plena y nuestro director Manuel Gómez estaba muy contento con la guinda a un trabajo que empezamos a hacer de forma intensiva desde el mes de mayo, y que nos alienta a seguir».

El éxito de esta edición, organizado por la FGBMP y con colaboración de Xunta, Diputación y Concello de Pontevedra, no hace sino consolidar la labor de la Federación Galega de Bandas de Música Populares. Fundada en 1985 y presidida actualmente por Iván Estévez Sabucedo, aglutina hoy a 96 bandas populares de Galicia.

También de otros puntos de España

En este certamen, Luis Martínez García de Longoria, director de la Banda Infantil de la Escuela de Música de Vequellina de Órbigo (León), reconocía que «desde León, vemos con sana envidia la salud de las bandas gallegas, porque aquí hay auténticos bandones de música, con la labor de una Federación de Banda muy enriquecedora, colectivo que precisamente en Castilla y León acabamos de formar este año, y Galicia para ello es un referente a seguir».

A lo largo del año la FGBMP promueve el Festival de Bandas de la Federación, el programa «Música no Camiño», y su Certamen Galego que incluye además un concurso de composición, con obra inspirada en la música y tradición musical gallega. Añadida, la creación de una Banda Sinfónica Gallega que ya ha empezado a cosechar éxitos; el último, el pasado mes de julio en que esta formación, bajo la batuta del maestro David Fiúza Souto, se hizo con el primer premio en la 137 edición del «Ciudad de Valencia».

Para los melómanos, el certamen es el mejor momento del año para escuchar alguna de las mejores bandas en la comunidad. Lo refrendada en la retransmisión del evento por parte de la FGBMP el compositor albaceteño Francisco José Villaescusa, cuya obra «O bosque dos druidas», galardonada en 2024 con el primer premio en el concurso de composición del Certame Galego y que fue elegida como obra obligada para interpretar por las banda juveniles este año: «los certámenes -afirmaba Francisco José Villaescusa- son el mejor lugar para escuchar las mejores interpretaciones de una obra, porque una banda lleva trabajando para ello casi en ocasiones un año o más, y eso son muchas horas, para interpretar ante el jurado y el público su mejor versión».