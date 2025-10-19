Silleda cambiará el sentido del tráfico en las rúas Cartaxena, Alonso Ríos y A Empanada

El Concello de Silleda acometerá en los vindeiros días una reordenación del tráfico en el centro de la capital municipal. Cambiará el sentido de la circulación en la calle Cartaxena, a la que se accederá desde la Venezuela. También muda la dirección del tráfico en la rúa Antón Alonso Ríos, por la que se desviarán todos los vehículos que accedan desde la Cartaxena y desde Castrelo, que mantendrá el mismo sentido de circulación.

El gobierno local defiende que, de este modo, se mejorará la seguridad en los entronques, tanto de Cartaxena como de Castrelo, con la calle Venezuela, una de las principales arterias de circulación en el centro de la villa, garantizando una mayor visibilidad y seguridad en los giros. Esta reordenación, coordinada y supervisada por la Policía Local, se realizará en los próximos días con la colocación de las correspondientes señales de tráfico. La adquisión de este material ha sido acometido con cargo a una ayuda de la Diputación de Pontevedra, por remanentes de bajas en otras actuaciones en Silleda, de casi 9.000 euros.

Barandillas y mobiliario

Además de estas señales, con cargo a esta aportación, se comprarán varias barandillas para colocar en distintos puntos del rural, así como mobiliario urbano que se instalará en espacios públicos a modo de elementos disuasorios para evitar la invasión de vehículos en áreas donde no se puede estacionar.

Por otro lado, y también con el objetivo de garantizar la seguridad en el tráfico rodado, está previsto acometer otra reordenación de la circulación rodada en la localidad de A Bandeira, con lo que se evitará la salida de vehículos a la carretera N-525 (rúa Xeral) desde la calle de A Empanada. En concreto, el último tramo de este viario, desde la calle Lavadoiro hasta dicho cruce con la Xeral, será señalizado como de dirección prohibida, permitiendo solo el acceso a garajes de las persoas residentes. Así pues, los vehículos únicamente podrán acceder a la Rúa da Empanada a través de la Xeral, pero no a la inversa, incorporarse a la N-525, ya que la escasa visibilidad y las dimensiones de la intersección ya han provocado distintas situaciones de peligro en esta zona.

«Tanto este cambio en A Bandeira como la reordenación del tráfico en Silleda responden a criterios de seguridad tanto para los peatones como para las personas conductoras», indica la alcaldesa, Paula Fernández Pena.