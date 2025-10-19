Rueda, en el congreso del PP de A Estrada

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, y el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, intervendrán en la clausura del Congreso Local del PP de A Estrada, en el que se presenta una única candidatura encabezada por Gonzalo Louzao. También intervendrá el presidente saliente, José López Campos. Será hoy a partir de las 12.30 en el pabellón Coto Ferreiro.