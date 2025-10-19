El PP de Cruces presentará un paquete de propuestas a Xuntos para incluir en el Plan Extra

El PP de Vila de Cruces registrará formalmente en el consistorio un listado de propuestas, a modo de «diálogo y colaboración con el gobierno municipal, para acordar los proyectos» para el núcleo urbano y las parroquias del municipio.

El partido que lidera el exalcalde Jesús Otero manifiesta su preocupación «por la falta de iniciativas y de planificación del actual ejecutivo, que volvió a mostrar su improvisación y ausencia de proyectos de futuro en el último Plan Extra». Este programa de la Diputación permite subvencionar nuevas infraestructuras públicas o mejorar las ya existentes; intervenciones en espacios naturales o urbanos y dotar al municipio de los servicios de recogida separada de biorresiduos (es el conocido como quinto contenedor). El PP asegura que Xuntos realizó su solicitud «en el último día de plazo, cuando recibió el proyecto técnico que lo definía».

Desde el PP se mencionan actuaciones centradas en mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, como la humanización de las calles Manuel Iglesias y do Cine, así como la humanización de los núcleos urbanos de las parroquias de Gres y de Merza. «Son proyectos que permitirían recuperar espacios públicos deteriorados, modernizar servicios básicos y avanzar hacia un modelo de municipio más amable, sostenible y equilibrado».

Mientras en las últimas convocatorias Xuntos optó por destinar los fondos del Plan Extra a obras de humanización en el casco urbano, el PP apuesta por «abrir una nueva fase, en la que todas las parroquias sean protagonistas de las inversiones municipales». Para esto, hay que realizar una planificación a medio plazo que combine la mejora de los espacios urbanos y el impulso de proyectos en las zona rurales, «porque el progreso de nuestro municipio solo será real si es compartido y llega a todos», apuntan los populares.

Saneamiento

El principal partido de la oposición recuerda que, con los distintos planes provinciales, Xuntos ya pudo haber impulsado mejoras muy necesarias en el rural cruceño, como la traída de agua o la red de saneamiento, de las que no disponen muchas parroquias. Por todas estas cuestiones, el PP insta al ejecutivo de Luis Taboada «a actuar con responsabilidad y a no dejar pasar una oportunidad que podría suponer hasta 700.000 euros de aportación provincial». Xuntos gobierna en minoría, al tener 6 de los 13 ediles de la corporación, por eso «creemos que ningún proyecto importante debe aprobarse de espaldas ni a los vecinos ni a la oposición. Defendemos un modelo de gestión municipal basado en el diálogo», concluye.