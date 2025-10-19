La plantilla de Caymo Cruces celebra su 25º aniversario
La empresa cruceña Caymo Cruces SL celebró éste sábado una comida con motivo del 25 aniversario de su puesta en marcha. La cita reunió a trabajadores, así como a familiares y amigos. La firma está dirigida José Ramón Salgado y José Ángel Mouriño, que en su momento la pusieron en marcha junto a José Castro. Caymo Cruces SL tiene una quincena de empleados en plantilla y se centra en la fabricación de naves industriales y destinadas a la ganadería, así como en otras cuestiones vinculadas al sector del metal.
