Un piso de promoción pública en alquiler, el deseo de cuatro de cada diez demandantes

El Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia contabiliza 196 inscritos que residen en alguno de los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Montes. De esa cifra hay 80 personas, que son el 40% del total, que desean alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) y de promoción pública. Para poder acceder a una VPO hay que cumplir requisitos como no tener otro hogar en propiedad, a no ser que éste resulte insuficiente para la unidad familiar, y no rebasar los límites de ingresos que marca la Xunta. Puede que la inestabilidad laboral y las dificultades para firmar una hipoteca están detrás de ese preferencia por el alquiler sobre el arrendamiento con derecho a compra (hay 31 inscritos) o la adquisición directa (con 21). ¿Cuáles son los datos por municipio y tipo de régimen? Esos 80 demandantes de alquiler se reparten entre los 32 tanto en A Estrada como en Lalín, 1o en Silleda, 3 en Vila de Cruces, 2 en Dozón y uno en Rodeiro. El alquiler con derecho a compra se impone en A Estrada (18) y Lalín (12), con solo otro caso en Rodeiro. Y la compra se reparte entre las dos cabeceras comarcales: 16 peticiones en la estradense y 4 en la lalinense. Hay una solicitud desde Silleda.

Las viviendas de protección oficial pueden ser de promoción pública o privada. En el primer caso, el Instituto Galego da Vivenda e Solo se encarga ya sea de comprar el suelo, de la financiación o de la construcción. Las viviendas de promoción privada son las construidas por cooperativas o entidades privadas pero con el apoyo financiero de la administración para, por ejemplo, compensar el precio máximo de la venta o del alquiler al que se entregan.

En vivienda de promoción pública, el Instituto Galego de Vivenda e Solo también dispone de hogares en núcleos rurales e históricos que, en Deza y Tabeirós-Montes, tienen un tirón muy modesto, con 7 aspirantes en total: 2 de compra (1 en A Estrada y otro en Lalín) y 4 en alquiler en Cruces.

En las viviendas de protección pero de promoción privada, hay tres regímenes: especial, general y concertado. El régimen especial va orientado a las familias con menos recursos, de modo que sus ingresos no pueden superan las 2,5 veces el valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Para evitar la especulación con estas viviendas, durante un tiempo no podrán alquilarse ni venderse de forma libre. Solo hay dos solicitudes: un residente en A Estrada quiere un piso en alquiler y otro en Silleda, pero para compra.

Imagen de archivo de residentes en el poblado minero de Fontao, rehabilitado para viviendas sociales. / BERNABE/JAVIER LALIN

Tras el arrendamiento de viviendas de promoción pública (los 80 citados) se colocan los 45 demandantes de compra de una vivienda de promoción privada de régimen general: 17 en Lalín, 16 en Silleda, y 11 en A Estrada. En Silleda triunfa esta opción sobre los 10 de promoción pública. Hay otras cinco personas que quieren alquilar (3 en Silleda, una en A Estrada y una en Lalín) y una en Lalín que prefiere alquiler con derecho a compra. Para entrar en sorteos de régimen general, los ingresos no deben exceder las 4,5 veces el IPREM. Este valor sube al 6,5 en el concertado, en el que están anotados 3 estradenses: uno para compra y 2 para alquiler.

Si queremos ver los datos de demandantes de vivienda de protección oficial en general, por municipios, los tres primeros puestos están copados por A Estrada, con 83 solicitantes, Lalín con 68, y Silleda con 32. Completan el listado los 7 de Vila de Cruces, 2 de Dozón y uno en Rodeiro. Forcarei y Agolada carecen de inscritos.

Baja el visado de viviendas, con solo 13 casos

El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia dispone ya de su informe Evolución del visado de viviendas de nova planta 2019-2024. Un visado es la revisión del proyecto de construcción para confirmar que acata la normativa y que el técnico dispone de habilitación. Este trámite deben cumplirlo proyectos de edificación, pero también certificaciones finales de obra, legalizaciones o propuestas tanto de demolición como de andamiaje.El año pasado, en Deza quedaron visadas 8 viviendas de nueva planta, a las que se suman otras 5 de A Estrada y Forcarei.

Las 13 totales suponen una brusca caída frente a los 42 visados de 2023, que pasa por ser la cifra más alta que abarca el periodo del informe: en la zona se visaron 24 viviendas en 2019 (6 en Deza y 18 en Tabeirós-Montes), que bajan a 16 en 2020 (6 y 10); para recuperarse de forma leve en 2021, con 22 trámites (11 y 11) y tener otro descenso en 2022, con 18 (11 y 7). A nivel autonómico, el informe indica que predominan los visados en el eje atlántico y constata un crecimiento de los ayuntamientos limítrofes, con un liderazgo de las siete ciudades y las cabezas de comarca. Basta con ver los datos de las áreas costeras de la provincia: O Salnés cerró el año pasado con 340 visados, seguido por los 148 de Pontevedra y los 136 de O Morrazo. Desde que se emite el visado y se remata la obra pueden transcurrir tres años. Por eso, en Galicia hay más de 50.000 viviendas con visado, pero están sin rematar unas 35.000.