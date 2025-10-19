La pasarela sobre la N-525 en Lalín saldrá a concurso la próxima semana

La Xunta anuncia la inminente licitación de la construcción de un paso elevado sobre la N-525 a su paso por la parroquia lalinense de Bendoiro para mejorar la seguridad vial de los peregrinos. Así lo indicó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en una visita al albergue de A Laxe, en donde confluyen el Camino Mozárabe-Vía de la Plata y el de Invierno.

Concretamente, la plataforma de contratación de la Xunta de Galicia publicará la próxima semana la licitación de este puente por un importe de más de 300.000 euros. Se trata de una alternativa al trazado actual de la Vía de la Plata mediante la construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera N-525 que sustituya la intersección a nivel actual, y entre las actuaciones previstas incluye la creación de una nueva pasarela de 30 metros. Está previsto que las obras tengan una duración de seis meses, con la intención de que los peregrinos puedan utilizarla ya durante el próximo año.

Esta actuación complementa el conjunto de medidas de la Xunta para mejorar la seguridad vial del peregrino. En concreto, el gobierno gallego está destinando hasta 40 millones de euros para optimizar la seguridad vial de los peregrinos en 150 kilómetros del Camino de Santiago. «El objetivo es alejar a los peregrinos de las zonas peligrosas de circulación», señaló Merelles, con el fin de que los caminantes recorran las distintas rutas jacobeas en las máximas condiciones de seguridad. Este plan permite intervenir en aquellos lugares del Camino que comparten tramos con la red de carreteras, para evitar que peregrinos y usuarios en general transiten por las zonas de circulación de vehículos, creando sendas peatonales alternativas.

El director de Turismo de Galicia aprovechó para visitar el albergue de peregrinos de A Laxe, en Bendoiro, que pertenece a la Rede Pública de Albergues do Xacobeo. En lo que va de año, 1.817 peregrinos han pernoctado en estas instalaciones. En todo 2024 fueron 2.353 los usuarios registrados.