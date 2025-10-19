En marcha las obras para abrir el acceso al párking Europa desde la calle Z
REDACCIÓN
Las obras para dotar a la primera planta del párking Europa de acceso rodado directo a través de la calle Z están en marcha. Metalbo Lalín, adjudicataria del proyecto por 19.879 euros, dispone de un mes para la ejecución de los trabajos.
Con esta actuación, los abonados del párking Europa dispondrán en exclusiva de la primera planta, mientras que las otras dos alturas, 0 y 2, quedarán para los estacionamientos rotatorios. De esta forma, las tres plantas serán independientes y tendrán entrada y salida propia, algo que no sucedía hasta ahora con la primera, a la que había que acceder a través de la superior o la inferior. El objetivo es aumentar las posibilidades de aparcamiento para los potenciales clientes de los establecimientos comerciales del centro urbano.
