Fiúza pide explicaciones por el estrechamiento de la pista en Gandarón

El BNG de Vila de Cruces a través de su portavoz, Álex Fiuza, reclama explicaciones al alcalde, Luis Taboada, y al edil de Obras, Juan Carlos Rodríguez, por la reducción, a la altura de Gandarón, del ancho de la pista que comunica Ollares y Salgueiros.

El estrechamiento es considerable y se debe a un problema de delimitación de la propiedad de una franja de terreno que está sin cultivar. «Esta falta de definición está provocando una situación de inacción por parte del gobierno en perjuicio de los vecinos, que ven como una inversión que resulta beneficiosa para los y las residentes en Ollares termina en una enorme chapuza», lamenta el concejal. Este tramo dificulta el paso de vehículos y de maquinaria agrícola, amén de comprometer la seguridad vial.

Fiuza recalca que el ejecutivo de Xuntos debe «actuar, aclarar la titularidad de los terrenos y garantizar la seguridad de quien circula por esta carretera». Por eso exige que se aceleren todos los trámites precisos para, una vez que se conozca quién es el titular de estos terrenos, poder adoptar medidas urgentes y restablecer el ancho de la pista. «Todas las parroquias del municipio deben recibir la misma atención y cuidado», inciden desde el BNG. El partido reitera su compromiso con la seguridad vial y con los intereses vecinales.