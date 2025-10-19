Exigen una respuesta oficial sobre los eucaliptos del Sobreiral do Arnego

«No hay ningún problema, está todo arreglado». Es la respuesta telefónica que recibieron, presuntamente por parte de un funcionario, algunos de los vecinos de Cercio, Palio y Rodís en cuyas fincas otras personas plantaron eucaliptos. Este problema viene ya de lejos: a mediados de 2024, Adega alertaba de la corta de masas frondosas para cultivar eucaliptos en terrenos de estas parroquias incluidas en el Sobreiral do Arnego. Esta área está declarada Zona de Especial Conservación (ZEC), por lo que cualquier interacción humana, como una plantación, no puede poner en riesgo su biodiversidad.

Señalización del espacio protegido con eucaliptos de diversos tamaños justo delante.

Tras la denuncia del Seprona, varios meses atrás, los dueños de las fincas recibieron una carta de la Xunta en la que exigía la inmediata tala de esta especie y la restauración del suelo a su estado anterior. Algunos vecinos optaron por talar esta frondosas pirófitas y otros presentaron un recurso ante la Consellería do Medio Rural, dado que esas plantaciones en sus fincas fueron realizadas por otra persona, no por ellos. A día de hoy, los dueños de las parcelas aún no recibieron una contestación oficial y por escrito de las denuncias tanto por las plantaciones ilegales en el Sobreiral do Arnego como en los cultivos de un vecino de Cercio en esos terrenos ajenos.

Multas de hasta 200.000 euros

Tras esa llamada telefónica en la que se indicaba «que no se preocupasen, que estaba todo arreglado», varios vecinos insistieron, en vano, en recibir una respuesta por escrito y de forma oficial. El esperpento de la situación es tal que hay parcelas con eucaliptos que se plantaron después de la moratoria de la Xunta dictada en 2021 (y que acaba de prorrogarse a 2030), en una zona de especial protección y en la que cualquier retirada de madera de otras frondosas se someten «a las estrictamente señaladas por los servicios forestales de Medio Rural», recuerdan los vecinos.

Las plantaciones ilegales de eucalipto suponen una infracción multada con entre 3.001 y 200.000 euros, y prescriben a los 3 años. A pesar de la moratoria citada, el aprovechamiento de eucalipto se incrementó en los últimos ejercicios porque se intensificaron los cultivos en fincas habilitadas o se recuperaron, también, predios abandonados.