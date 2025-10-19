El Concello de A Estrada anuncia el comienzo de los trabajos para la instalación del alumbrado de Navidad en el casco urbano. El gobierno local lleva semanas trabajando para diseñar cómo será la ornamentación con la que encender este año las fiestas. Finalmente, serán medio millón de micro leds los encargados de dar luz y color a los adornos más aclamados y esperados del año.

A Estrada ilumina su Navidad con 106 arcos y 302 adornos

La empresa Electro Miño se encargará de la instalación, que ya comenzó en la tarde del pasado viernes. Empleados del firma comenzaron a visitar las diferentes calles de la capital estradense (incluyendo la casa consistorial) para garantizar que los trabajos puedan realizarse con el margen suficiente para, en una época en la que estos trabajos son muy intensos y simultáneos, llegar a tiempo para la fecha oficial del encendido: el viernes 5 de diciembre.

El concejal Óscar Durán está al frente de esta ornamentación. Fue él mismo el que concretó que serán un total de 116 arcos luminosos los que se instalarán en las diferentes calles y a los que se sumarán otros 302 elementos de iluminación. Muchos de ellos estarán colocados en puntos como la Praza da Constitución, la Praza de Galicia, la Porta do Sol, la Praza da Inmaculada, la Praza da Feira o la Praza do Mercado, entre otros.

Avanzó, de igual manera, la pretensión de que este año distintos elementos ornamentales lleguen también a puntos como la alameda municipal, completando la estampa que conforma el palco de la música, los árboles con guirnaldas de luces o la propia fachada del consistorio al fondo. Los motivos ya están escogidos.

Inversión

«Seguimos apostando por el alumbrado sin perder la cabeza», apuntó Óscar Durán, que reconoció que la inversión se mueve, con leves variaciones, en las cifras de años anteriores. Con todo, el concejal asumió que el alumbrado de Navidad «es un reclamo indiscutible que favorece al comercio y la hostelería de A Estrada en una de las campañasmáis importantes del año». «No está en nuestro afán competir con nadie, pero sabemos que hay gente que se desplaza esos días hasta A Estrada para gozar del alumbrado», indicó.

A pesar de la contención, A Estrada incrementa tanto arcos como motivos luminosos con respeto al 2024, en el que fueron 111 los arcos luminosos y 214 elementos de iluminación. Los metros cuadrados ayudan a conformar esta comparativa: en 2025 serán 4.352 m2 de iluminación, frente a 2.958.

El mayor de los árboles que se instalarán durante las fiestas en el casco urbano estará en la Praza da Constitución. Será visitable y de 13 metros de altura, conformando un hermoso conjunto con el consistorio estradense, también engalanado con cortinas de luces y motivos propios de estas fiestas. A mayores, habrá un photocall con banco, facilitando que los estradenses puedan configurar su propia postal de Navidad.

El encendido del alumbrado se realizará el 5 de diciembre. La idea que baraja el ejecutivo local es darle realce a este acto, buscando implicar en él a los más pequeños. Por ello, trabaja en la configuración de un programa lúdico que celebre en esa jornada la llegada de la Navidad a las calles de la villa. Los detalles se darán a conocer en próximas fechas. Después de este encendido, estas luces se prenderán cada día a las 18:30 horas.