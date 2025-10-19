El Concello de A Estrada organizó una jornada dedicada a la figura de Avelina Valladares Núñez, dentro del Año Cultural 2025 y en la antesala del bicentenario del nacimiento de la escritora estradense. El evento, titulado «Voz, rostro y memoria de Avelina Valladares», tuvo lugar en la Casa de las Letras y estuvo conducido por la periodista Laura Filloy, de GCiencia. La programación incluyó relatorios sobre la biografía poco conocida de la autora. Participaron en estas charlas Mari Carmen Ferreirós, heredera de los Valladares; Xosé Luna, Celia Armas, Rosa de Cabanas y Pablo Bernárdez. Esta actividad contaba con un aforo limitado y se llenaron todas las plazas. Como punto y final se interpretaron algunas piezas de la escritora y se sorteó una lámina. Los actos del Ano Cultural continuarán en el mes de noviembre con la entrega del Premio de Poesía Avelina Valladares.

A Estrada celebra una jornada sobre la figura de Avelina Valladares