Los Durán celebran su primada en A Estrada con 60 invitados

Lois Docampo

La familia Durán celebró en la jornada de ayer su primada anual, un acto que contó con la participación de sesenta personas. Todos ellos se dieron cita en el Restaurante Manxares de A Estrada, donde disfrutaron de una comida. Esta primada llevaba tiempo sin celebrarse, hasta que se recuperó hace varios años. Desde entonces cuenta con una notable participación, con invitados de diferentes edades y algunos de ellos residentes fuera del Concello.

