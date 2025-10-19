Los Durán celebran su primada en A Estrada con 60 invitados
La familia Durán celebró en la jornada de ayer su primada anual, un acto que contó con la participación de sesenta personas. Todos ellos se dieron cita en el Restaurante Manxares de A Estrada, donde disfrutaron de una comida. Esta primada llevaba tiempo sin celebrarse, hasta que se recuperó hace varios años. Desde entonces cuenta con una notable participación, con invitados de diferentes edades y algunos de ellos residentes fuera del Concello.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
- Los nuevos funcionarios que entren a la Xunta dejarán de ocupar destinos provisionales
- Davila 16/10/2025
- A la «turboglorieta» de la Avenida de Madrid le cuesta fluir: retenciones de más de 4 kilómetros en hora punta
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Tenista en Wimbledon, dueño de Burger King... Vigo recibe al superyate «Anawa»
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Presión sin freno en las zonas peatonales de Vilagarcía