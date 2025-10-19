Dozón activa su campaña de recogida de plástico agrícola

El Concello de Dozón pone en marcha una nueva campaña de recogida de plásticos agrícolas, el martes y miércoles. Durante la pasada semana, las explotaciones pudieron solicitar este servicio indicando el nombre y apellidos de la persona titular o responsable, así como la dirección y un teléfono de contacto. El gobierno local recuerda que no se recogerán otros materiales diferentes.