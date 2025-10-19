Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dozón activa su campaña de recogida de plástico agrícola

REDACCIÓN

Dozón

El Concello de Dozón pone en marcha una nueva campaña de recogida de plásticos agrícolas, el martes y miércoles. Durante la pasada semana, las explotaciones pudieron solicitar este servicio indicando el nombre y apellidos de la persona titular o responsable, así como la dirección y un teléfono de contacto. El gobierno local recuerda que no se recogerán otros materiales diferentes.

