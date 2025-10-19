El cirujano Diego González Rivas, pregonero de la Feira do Cocido

Diego González Rivas será el pregonero de la LVIII Feira do Cocido de Lalín, que se celebrará el 8 de febrero de 2026. El nombre del cirujano torácico gallego de proyección internacional fue desvelado por el alcalde lalinense, José Crespo, durante el I Encontro adicado á Muller Rural, celebrado este domingo en la capital dezana.

«Contar con Diego González Rivas como pregonero es un honor para Lalín –confiesa el regidor–. Representa la excelencia médica gallega en el mundo, con una trayectoria marcada por la innovación, la vocación de servicio y el compromiso social. Es un ejemplo de como la ciencia puede transformar vidas y de como un profesional puede llevar el nombre de Galicia a los más altos estándares de la medicina global».

Nacido en A Coruña en 1974, Diego González Rivas es pionero de la técnica Uniportal VATS, un abordaje mínimamente invasivo que permite realizar intervenciones pulmonares complejas a través de una única incisión, reduciendo el dolor, el tiempo de recuperación y los riesgos para el paciente. Estudió Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela, con especialización en Cirugía Torácica y Transplante Pulmonar en el CHUAC. En 2010 publicó y divulgó los principios de la técnica uniportal, realizando las primeras intervenciones descritas con este innovador método.

Además de la práctica quirúrgica, impulsó la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva (UCTMI), plataforma asistencial y docente desde la que se ha extendido la técnica a hospitales de referencia. Su labor combina actividad asistencial en clínicas coruñesas y en su hospital, con dirección de programas formativos e intervenciones en instituciones como el Shanghai Pulmonary Hospital, uno de los mayores del mundo en cirugía torácica.

La docuserie Curando o mundo, de TVG, divulga sus misiones médicas. Y es que, a través de la fundación que lleva su nombre, promueve misiones quirúrgicas y un quirófano móvil para llevar la cirugía torácica a países con recursos limitados. Este año completó con éxito una intervención en Kono (Sierra Leona): seis operaciones complejas realizadas en la unidad móvil, con implicación de equipos gallegos y de otros países.

Su labor ha recibido reconocimientos institucionales. Uno de ls últimos, en febrero de 2025, cuando fue investido doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández, de Elche. Ha publicado numerosos capítulos y artículos técnicos que sistematizan el abordaje uniportal, materiales que han servido de guía para la adopción global del método.