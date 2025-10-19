Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Capitán Gosende homenajea a Pepe Álvarez

El historiador e investigador Xosé Álvarez Castro, más conocido como Pepe Álvarez, recibió ayer de manos del Colectivo Capitán Gosende el IV Salvoconduto de Honra. Fue en Cerdedo, en reconocimiento a su labor y contribución a la recuperación del gallego y su historia.

