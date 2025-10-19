El BNG tilda de «atraco» y «engaño electoral» la subida del IBI en Lalín

De «atraco» califica el BNG de Lalín la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que aprobó el gobierno local popular el 27 de octubre de 2023 y que se materializa en estas semanas con la llegada de la carta de pago. El periodo de cobranza de este tributo arrancó el 29 de julio y termina el 7 de noviembre.

Hace casi un par de años, el ejecutivo pasó el tipo impositivo del 0,4 al 0,5, lo que se traduce «en una subida lineal para todos los vecinos del 25%», explica el portavoz del Bloque, Francisco Vilariño. En 2023 las arcas municipales recaudaron 3.196.073 euros, pero con la subida del tipo impositivo en 2024 la cifra ya alcanzó los 2.962.249, que será similar a la del presente año.

Para el BNG, «ahora es cuando la ciudadanía se da cuenta de cómo y para quién gobierna el PP». Añade que durante la campaña electoral de 2023, el PP «no dijo nada de subir los impuestos municipales» pero, tras ganar los comicios, «lo primero que hizo fue subirse aún mal los sueldos y mantener una empresa de colocación entre ediles y asesores, que nos va a costar a los vecinos y vecinas más de 2 millones de euros». Apostilla que, para cubrir esos salarios del gobierno, «el PP mete de nuevo la mano en el bolsillo de los lalinenses», subiendo el tipo impositivo del IBI y recuperando otras tasas que no existían, como las plusvalías o el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que permitieron recaudar, respectivamente, 26.420 y 407.420 euros.

Francisco Vilariño concluye afirmando que «no puede ser que los vecinos y vecinas deban soportar esta nefasta gestión, que nos llevó a tener a día de hoy una deuda de más de 7 millones de euros». Recuerda que en 2019, cuando remató el gobierno de coalición, la deuda municipal era de cero euros, y las arcas locales tenían casi seis millones.