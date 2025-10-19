Arden seis hectáreas de monte raso en Aciveiro

Forcarei registró ayer un incendio forestal, concretamente, en el entorno de Pardellas, de la parroquia de Aciveiro. Ardieron seis hectáreas de monte raso, según las primeras estimaciones facilitadas por la Consellería de Medio Rural. En el parte oficial figura que el fuego comenzó a las 15:24 horas y quedó estabilizado a las 17:52. En las tareas de extinción trabajaron tres agentes forestales, seis brigadas, seis motobombas y, como medios aéreos, dos helicópteros y dos aviones.