Agolada licita por 214.00 euros la mejora de vías municipales

El Concello de Agolada mantiene abierto hasta el 3 de noviembre el plazo para que las empresas interesadas presenten sus propuestas a los trabajos de mejora del firme en vías municipales de Berredo, Buxán, Cabanelas, Carmoega, San Paio, San Miguel y Trabancas. El presupuesto base de licitación, sin impuestos, asciende a 213.997 euros. Para estas obras el municipio no dispone de fondos de la UE. El expediente puede consultarse en la web de la plataforma de contratación del Estado.

Por otra parte, el Concello de Agolada acaba de adquirir una máquina trituradora de restos agrícolas con cargo a la concesión de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental 2025. La subvención supera los los 15.500 euros.