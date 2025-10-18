La zona reduce a la mitad las rupturas matrimoniales entre abril y junio

El Consejo General del Poder Judicial difundió ayer los datos de disoluciones matrimoniales durante el segundo trimestre del año. En los dos partidos judiciales que cubren las comarcas, se produjeron en total 18 rupturas de abril a junio, repartidas entre las 10 del partido judicial de A Estrada y las 8 del de Lalín. En el mismo periodo del año pasado habían sido más del doble, 37, de las que 16 correspondían a A Estrada y 21 a los juzgados lalinenses.

Como de costumbre, durante el segundo trimestre del año los juzgados no dictaron ninguna nulidad de matrimonio civil (en caso de una boda canónica, esa nulidad tiene que emitirla un tribunal eclesiástico). La forma más común de disolución de parejas casadas en la zona son los divorcios con consenso previo entre las partes, pues de las 18 rupturas totales, 10 corresponden a esa categorías. Las 8 restantes fueron también divorcios, pero sin un acuerdo anterior entre los cónyuges. Si queremos ver los datos por partido judicial, el de A Estrada procesó 5 divorcios con acuerdo previo y otros tantos sin él, mientras que en Lalín la relación es de 5 y 3, respectivamente. No hubo, en los ocho municipios que se integran en estos dos partidos judiciales (Cerdedo-Cotobade pertenece al de Pontevedra) ninguna solicitud de separación.

Durante el segundo trimestre los juzgados abordaron otras cuestiones relativas al cuidado de los hijos e hijas una vez que se produce una disolución matrimonial. Así, solo en Lalín hubo casos, en concreto 2, para la modificación de medidas con un consenso previo entre las partes, y otras 7 en que no se había llegado a una conformidad. A estas cifras se suman otros 3 casos en A Estrada, también sin un convenio previo. La modificación de medidas es un proceso judicial que permite mudar las responsabilidades económicas y familiares de cada progenitor para con los hijos si las circunstancias de aquellos han cambiado o si hay nuevas leyes. En la modificación de medidas se analizan el aumento o reducción de la pensión de alimentos, pasar de la custodia individual a la compartida o ampliar el régimen de visitas, por ejemplo.

Los juzgados también se encargan de valorar las solicitudes de guarda y custodia de los hijos e hijas nacidos en parejas que no estaban casadas, ya que prevalecen los derechos de los descendientes sobre el tipo de pareja. Hubo 4 casos con acuerdo previo (3 en A Estrada y 1 en Lalín) y otros 3 sin él (1 y 2). Cabe destacar que en el segundo trimestre de 2024, hubo, como en este 2025, también 12 expedientes de modificación de medidas, pero los casos de guarda y custodia caen de 10 a 7.