Vecinos del Barrio de Abaixo denuncian una obra por «ilegal»
REDACCIÓN
Lalín
El grupo de vecinos del Barrio de Abaixo de Lalín afectados por una obra realizada en este lugar acusan al gobierno local de seguir haciendo oídos sordos a sus demandas. Los habitantes afectados por los trabajos de construcción y reparación de una vivienda colindante presentaron el pasado miércoles 1 de octubre en el Concello de Lalín una escrito de denuncia urbanística solicitando una inspección urbanística por la obra que consideran «ilegal». Según indica su portavoz, Ricardo García, no ha habido respuesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025