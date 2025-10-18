Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vecinos del Barrio de Abaixo denuncian una obra por «ilegal»

Vista del edificio en obras.

REDACCIÓN

Lalín

El grupo de vecinos del Barrio de Abaixo de Lalín afectados por una obra realizada en este lugar acusan al gobierno local de seguir haciendo oídos sordos a sus demandas. Los habitantes afectados por los trabajos de construcción y reparación de una vivienda colindante presentaron el pasado miércoles 1 de octubre en el Concello de Lalín una escrito de denuncia urbanística solicitando una inspección urbanística por la obra que consideran «ilegal». Según indica su portavoz, Ricardo García, no ha habido respuesta.

