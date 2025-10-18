Vandalizan el centro de salud de A Bandeira

El portavoz de los usuarios del centro de salud de A Bandeira, Aurelio Fernández Villaverde, denuncia «el mal estado» que presenta después de que aparecieran pintadas en el exterior, la maleza invade los alrededores del edificio e incluso «una pancarta que se puso en su día para denunciar el abandono están en las mismas condiciones del centro», asegura. Villaverde reclama al conselleiro de Sanidade «que tome nota de todas las reclamaciones que he hecho para que el recinto esté en condiciones óptimas para su uso». Recuerda también que incluso hace ahora un año se trato de colocar «la cubierta con un proyecto de Xunta y Concello, pero sigue entrando agua, como si fuera una chabola». También recuerda que en su día pidió la dimisión de la concejala encargada del mantenimiento «y aún sigue en el cargo».