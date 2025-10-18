El vandalismo no frena al Camiño da Geira

El Camiño da Geira e dos Arrieiros, una de las Rutas Jacobeas más singulares que conecta Braga con Santiago de Compostela y que pasa por A Estrada y Forcarei, vuelve a enfrentarse a los actos vandálicos que desde 2021 alteran su señalización. En los últimos días, peregrinos portugueses denunciaron nuevos sabotajes en varios puntos del recorrido, según confirma Carlos da Barreira, representante de una de las asociaciones gallegas implicadas en la promoción de la ruta.

«El problema es que no sabemos quiénes son los autores, pero coincide con una zona donde pasa otra ruta promovida por una asociación de concellos», señala él. Los destrozos se repiten en distintos tramos del recorrido, tanto en Portugal como en Galicia. «Cerca de Forcarei, entre Soutelo y A Mámoa, volvieron a aparecer señales alteradas», relata. «Primero arrancaron las de madera que habían colocado los vecinos, y luego empezaron con las metálicas. Ahora las giran, las arrancan o las pintan también», comenta entristecido. A pesar de todo, asegura que el fenómeno no ha frenado el crecimiento de la ruta ni el número de peregrinos: «Este año calculamos que pasaron unos 1.200 peregrinos».