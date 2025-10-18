«Unha aldea no Nadal» arranca el 7 de diciembre en Codeseda

«Unha aldea no Nadal» de Codeseda tendrá lugar entre el 7 de diciembre y el 6 de enero en este lugar de Lalín. Como ya es habitual, habrá visitas guiadas al museo de la Casa do Patrón de martes a domingo y un mercadillo solidario los días 14, 21 y 28 de diciembre de 16.30 a 20.00 horas En diciembre, y tras la jornada inaugural, el programa incluye el encendido de la iluminación con Os Trasnos de Doade, el Nadal Tropical con Habana Feeling el día 14, A Maxia do Solsticio de Inverno con la Coral Polifónica de Lalín y Pachi Show el día 21, y el día 28 el Día dos Inocentes con la Coral Polifónica de Agolada y la actuación de Dilema. Ya en enero, el día 6 tendrá lugar la Festa de Reis con cantos amenizados por Os Trasnos de Doade y el dúo Cristina y Lucía, junto con una chocolatada y el apagado del alumbrado que dará paso a la clausura del evento.