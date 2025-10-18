La temporada de caza menor, con esperanzas en la recuperación de la densidad de conejo

Este domingo y hasta el 6 de enero estará abierta la temporada de caza menor, y si para algo han servido estos meses previos de calor y sequía fue para aumentar la población de conejo en varios tecores de la zona. Los socios del de Dozón no podrán practicar este deporte en la zona del Alto de San Martiño hasta diciembre de 2028 por el incendio forestal que asoló 400 hectáreas a mediados de agosto, así que optaron por una repoblación general en otras superficies y, además, ahora podrán abatir conejos también en Pena de Francia, que estuvo vedada también 3 años (hasta el remate de 2024) por otro incendio. El presidente del Tecor, José Rodríguez, confirma que funcionó muy bien la repoblación «pero pueden llegar las plagas con las primeras lluvias», alerta.

Lalín también tiene esperanzas en cuanto a la densidad de conejo y, como en Dozón, hubo de adaptarse a nuevas circunstancias al quedarse sin una de sus mejores zonas. No fue por un incendio forestal, sino por la segregación del monte comunal de Bermés, en Monte do Carrio. Esta separación comenzó a tramitarse a principios del año pasado, para que sean los propios comuneros quienes gestionen la caza o para alquilar la cesión de los derechos cinegéticos de caza menor a una empresa y así tener otra vía de ingresos económicos. La segregración fue autorizada por Medio Ambiente y en ese monte comunal ya se han colocado señales con la prohibición de cobrarse presas.

Biotopos

La Sociedade de Caza e Pesca de Lalín trabajó con otras comunidades de montes, como la de Busto. El presidente de los cazadores, José Luis Montoto, explica que aquí se instalaron los tres primeros biotopos de conejo, mediante una ayuda económica de Medio Ambiente, ya antes del mes de mayo. «Las siembras tuvieron que realizarse después de periodo electoral», que duró un par de meses. Remarca que la alternativa de los biotopos suele dar mejores resultados «porque puedes alimentar y facilitarles agua para que después puedan ir adaptándose al medio». Los terrenos cinegéticos de Lalín sufrieron también pérdidas por el fuego, pero en una superficie muy inferior a la de Dozón. Montoto recuerda que las llamas afectaron «a una zona reducida en Val do Boi, buena no para el conejo, sino para la perdiz. Ya hemos tramitado la ayuda que convocó Medio Ambiente el 30 de agosto para la restauración de los daños causados por el fuego en los tecores». Dozón, dentro de esta línea de subvenciones, recibirá en torno a 13.500 euros que permitirán, entre otras labores, sembrar cereal en tiras en un total de 7,5 hectáreas. El monte quemado está ya regenerando, y de seguir así cabría la posibilidad e poder sembrar conejo a finales de año. Es más, si con el paso de los meses «la maleza mide más de 30 centímetros, puedes solicitar la visita de agentes de medio ambiente que, tras un informe positivo, podría reducir ese vedado de caza de los tres años a dos».

Buena densidad de liebre

Rodeiro, sin embargo, ya parte con mal pie en la población de conejo. El presidente del colectivo, Álvaro Juiz, asegura que las siembras de conejo se han visto afectadas por enfermedades víricas como la mixomatosis y la hemorrágica. «Sí tenemos, en cambio, una buena densidad de liebre, más que nada porque pocos cazadores se dedican a ella». La población de esta especie también ha crecido en Lalín. Aún así, en la cabecera comarcal dezana Medio Ambiente insiste en que su volumen de ejemplares está por debajo de la media. La liebre podrá cazarse hasta el 30 de noviembre, y en terrenos de régimen cinegético especial (entre los que figuran los tecores)

En caza menor se incluye conejo y liebre, pero también la becada, el zorro, la codorniz o la perdiz. La siembra de perdiz sí ha funcionado en Rodeiro, y desde hace años es una especie asentada en otros tecores de Deza. Tenemos que recordar que el año pasado hubo un amago de reapertura del antiguo criadero de Mouriscade. Poco se avanzó desde entonces, porque «seguimos a la espera. Sabemos que desde el Concello de Lalín se están realizando gestiones», apunta José Luis Montoto. Hace ya diez años que este criadero carece de actividad y en 2016, cuando el PP estaba en la oposición, solicitaba mediante una moción el traslado de las instalaciones al gobierno de coalición. Esta cesión se materializó en 2022, junto a la del antiguo laboratorio, la casona, otras edificaciones auxiliares y una finca de 723 metros cuadrados.

«Abatir sobre todo machos solitarios de jabalí es una señal de que su población ha bajado»

El DOG publicó ayer la emergencia cinegética temporal por los daños del jabalí en varias comarcas, como Deza, Tabeirós-Montes, y Pontevedra, a la que pertenece Cerdedo-Cotobade. Es el tercer año que la decreta, y durará hasta el 22 de febrero. José Rodríguez aclara que durante este periodo de emergencia cinegética, y siempre que se denuncien daños, podrán abatirse o capturar ejemplares de ambos sexos, con preferencia de hembras adultas y subadultas así como crías y hembras con crías.Para Rodríguez, no tiene sentido esta declaración «porque apenas hubo pérdidas. Ayuda, sí, a evitar destrozos en las fincas donde se cosechó maíz y ahora se siembra hierba». Hay dos cuestiones que demuestran una densidad inferior de jabalí: una mayor población de conejo y perdiz (el jabalí es uno de sus depredadores, al comer crías y huevos), y, a la hora de cazar, «si abates sobre todo machos solitarios, tienes una señal de que su población ha bajado».

Para Álvaro Juiz, la decisión de la Xunta solo descarga responsabilidades en los cazadores, que demandan más apoyo para por ejemplo los seguros de accidentes. «Es una emergencia que llega tarde, mal y a rastras, porque ya tenemos todas las cosechas guardadas. Los cazadores no vivimos de la caza y trabajamos durante la semana». ¿Podría declararse esta emergencia en primavera, cuando se cultiva maíz? Complicado y polémico, porque coincide con la época de cría.