Taller de repostería en el Espazo Xove de Lalín
El Espazo Xove de Lalín acogió ayer la celebración de un taller de repostería, para el que se habían inscrito 21 jóvenes. Las actividad se desarrolló en las instalaciones ubicadas en la Casa da Xuventude entre las 18:30 y las 20:00 horas. Es el mismo horario que tendrá la siguiente propuesta formativa: un taller de tatuajes el próximo viernes, día 24. Para los dos siguientes están previstas actividades circenses y cocina en diez minutos. Las inscripciones están abiertas.
