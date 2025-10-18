Silleda culmina sus eventos en torno a las mujeres del rural

La Praza Siñor Afranio, en Silleda acogió ayer el acto central del Día da Muller Rural, con el reconocimiento de Tamara Blanco como (in)Visible 15-O y la posterior actuación de la compañía Máisquedanza. Esta propuesta escénica combina movimiento, emoción y música para rendir un tributo tanto a las mujeres de aldea como a la naturaleza y a la necesidad de mantener el vínculo con el mundo del rural.