Sigue el juicio por violación en A Estrada
La Audiencia Provincial de Pontevedra retomará el martes el juicio por violencia sobre la mujer procedente del juzgado de A Estrada. En esta continuación se seguirá juzgando a un hombre para el que la fiscalía pide 16 años de cárcel, acusado de maltratar y violar a su mujer durante un periodo de seis años. La primera parte de de este jucio se celebró a puerta cerrada a comienzos de octubre.
