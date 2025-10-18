Sigue el juicio por violación en A Estrada

La Audiencia Provincial de Pontevedra retomará el martes el juicio por violencia sobre la mujer procedente del juzgado de A Estrada. En esta continuación se seguirá juzgando a un hombre para el que la fiscalía pide 16 años de cárcel, acusado de maltratar y violar a su mujer durante un periodo de seis años. La primera parte de de este jucio se celebró a puerta cerrada a comienzos de octubre.