Segundo pase para Touriñán en A Estrada

Cultura anunció que el espectáculo “Aquí Tou!”, de Xosé Antonio Touriñán, tendrá un segundo pase en A Estrada el 14 de noviembre. En atención al éxito de la primera función, que agotó las entradas, Ainé Produccións accedió a programar una sesión golfa.Después del pase de las 20.30, habrá un segundo a las 23.00.