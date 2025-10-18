Segundo pase para Touriñán en A Estrada
Cultura anunció que el espectáculo “Aquí Tou!”, de Xosé Antonio Touriñán, tendrá un segundo pase en A Estrada el 14 de noviembre. En atención al éxito de la primera función, que agotó las entradas, Ainé Produccións accedió a programar una sesión golfa.Después del pase de las 20.30, habrá un segundo a las 23.00.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025