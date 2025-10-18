Presentan en Lalín el proyecto Comedores Responsables KM 0

Comedores Responsables KM 0 es una iniciativa que recorre Galicia en promoción de una alimentación más saludable, sostenible y de proximidad con los comedores escolares y sociales. El proyecto fue presentado el jueves en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín ante numerosos agentes del rural y del ámbito educativo.

El encuentro, organizado por el GDR Pontevedra Norte, contó con la participación de su gerente, Ramiro Ruibal Fuentes, y los responsables de asistencia técnica del programa, Rocío García Carregal y Jesús de la Fuente Blanco. Los asistentes tuvieron ocasión de conocer los objetivos y las acciones del proyecto, que busca fortalecer la conexión entre el sector productivo local, los centros educativos y las administraciones públicas. Hubo amplia participación de representantes de comedores escolares, productores, concellos y entidades sociales de la comarca, que aprovecharon el encuentro para intercambiar experiencias, establecer contactos y explorar futuras colaboraciones.

Comedores Responsables KM 0 es «un proyecto colectivo que crece gracias al compromiso de todos: productores, cocineros, maestros y familias que creen en un modelo alimentario más consciente y respetuoso con el entorno», expuso Ruibal. Y destacó que el rural gallego «tiene delante una gran oportunidad para demostrar que es posible ofrecer una alimentación de calidad, basada en el producto local y sostenible, mientras se impulsa la economía de proximidad y se educa en valores en las escuelas».

Pontevedra Norte, que abarca Deza y Tabeirós-Montes, es uno de los ocho grupos de desarrollo rural que impulsan el proyecto y que agrupan 86 concellos y una población próxima a las 710.000 personas. La iniciativa, financiada entre la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y los GDR, se desarrollará entre 2025 y 2027 con el fin de acompañar a escuelas, residencias y otros comedores colectivos en su transición hacia «un modelo alimentario más sostenible, saludable y gallego».