Los peregrinos dejan en Lalín al año casi medio millón de euros

La visita de peregrinos a Lalín sigue en auge, y los números están siendo muy similares a los del año pasado, según los datos que facilita la asociación Peregrinus Dezae. El Camino de Invierno por el momento acercó a la capital dezana un total de 4.360 caminantes, mientras que la unión del Camino Sanabrés, Interior Portugués, Mozárabe y Vía de la Plata lo hizo con 5.330. «Es muy difícil cifrar el número exacto de visitantes. Por el momento llegamos a la friolera de 31.000 desde que lo formalizamos en nuestro local de las galerías Colón de Lalín», asegura Daniel Antelo, fundador del colectivo Peregrinus Dezae.

El gasto diario de un peregrino puede variar mucho según el estilo utilizado: un peregrino que transite por el Camino Sanabrés o el Camino de Invierno puede gastar entre 45 y 70 euros diarios. El caminante gasta en alojamiento publico 10 euros, en albergue privado entre 12 y 20 euros y en hostales, pensiones y hoteles de 25 euros en adelante. Entre 4 y 7 euros en desayunar, y un promedio de entre 16 y 50 euros en comer y en cenar el promedio puede alcanzar entre 10 y 15 euros. «Quienes prefieren cocinar gastan menos y lo hacen por un promedio de gasto de 12 euros en fruterías, supermercados, panaderías y demás» afirma Daniel Antelo.

Por otro lado existen los gastos de lavandería, productos de higiene, imprevistos, farmacia, souvenirs, lotería o visitas culturales con un gasto de entre 9 y 15 euros. Equilibrando la balanza por la forma de realizar la ruta jacobea existen tres maneras: el que lo hace de forma austera (20%) con un promedio de gasto de entre 25 y 35 euros por día, el que lo realiza de la manera «normal (30%)» ajustándose a un presupuesto medio de gasto entre 30 y 50 euros , y el que lo realiza de manera cómoda o turística (50%) con un gasto superior diario a los 60 euros.

«El promedio diario de visitas de peregrinos a nuestra sede oscila dependiendo de la época estival, pero los números están a la vista», añade. Si el promedio de gasto diario por peregrino equivale a unos 43 euros, la suma total de dinero que dejan es de 475.000 euros por año.