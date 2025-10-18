La Praza Siñor Afranio de Silleda acogió ayer una concentración promovida por el colectivo ciudadano Parar la Guerra, que viene convocando acciones en distintos puntos del país para reclamar el cese de la violencia y una paz justa y duradera en Palestina. El acto se convirtió en un homenaje a «los ojos y el corazón» del mundo en Gaza, es decir, los 251 periodistas, 1.060 profesionales sanitarios y 181 trabajadores humanitarios asesinados en los últimos dos años. Y, por supuesto, también a quienes siguen trabajando allí en condiciones durísimas.

«Detrás de cada multiplicación hay una gota de sangre de pato, decía Lorca. Nosotros podemos afirmar que detrás de estas cifras escalofriantes latieron corazones de enorme generosidad, que dieron su vida por ser la voz de quien no podía hablar y por salvar vidas en medio del horror», rezaba el comunicado leído por un periodista. El evento fue presentado por la alcaldesa de Silleda, Paula Fernádez Pena, mientras que la artista y maestra jubilada Marisa Miguélez leyó la declaración común a todos los actos del colectivo en contra del «terrorismo» y del «genocidio».