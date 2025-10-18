Dos nuevos guardias civiles para Lalín y otro para A Estrada
El subdelegado del Gobierno, Abel Losada Álvarez, junto con el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, el coronel Manuel Touceda Souto, dieron la bienvenida a 41 agentes procedentes de otras provincias: un capitán, cinco sargentos, cinco cabos y treinta guardias, dos de ellos para el cuartel de Lalín y otro para el de A Estrada. Los demás se incorporan a otras unidades territoriales, Seprona, intervención de armas o servicios fiscales.
- Davila 16/10/2025