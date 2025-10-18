Noites Novas organiza un Cluedo por las calles de la villa
REDACCIÓN
A Estrada
El departamento municipal de Xuventude del Concello da Estrada y la firma Anacos Educativos continúan hoy sábado con el programa Noites Novas, una alternativa de ocio para la juventud estradense con la que se busca configurar un espacio saludable, seguro y diverso. Será a partir de las 21.00 horas en el segundo piso del Novo Mercado, planteado un Cluedo por las calles de A Estrada.
