Noites Novas organiza un Cluedo por las calles de la villa

El departamento municipal de Xuventude del Concello da Estrada y la firma Anacos Educativos continúan hoy sábado con el programa Noites Novas, una alternativa de ocio para la juventud estradense con la que se busca configurar un espacio saludable, seguro y diverso. Será a partir de las 21.00 horas en el segundo piso del Novo Mercado, planteado un Cluedo por las calles de A Estrada.