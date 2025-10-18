El MOME acoge la presentación del último libro de David Otero

La Asociación Cultural Vagalumes celebra la presentación el libro Conecta co íntimo, la nueva obra poética del reconocido autor gallego David Otero Fernández. La cita será el próximo viernes, 24 de octubre, a las 20.00 horas, en el MOME de A Estrada.

David Otero es un poeta con un profundo compromiso con la lengua y la cultura de Galicia, que amplía su ya extensa producción literaria, la cual abarca poesía, narrativa y ensayo, con una obra que invita a la reflexión y a la conexión con las emociones más profundas. Su voz poética es esencial en la literatura gallega contemporánea, destacando por su profunda conexión con la identidad del país.

El acto de presentación contará con la participación de destacadas figuras del ámbito cultural y social, como Clara Iglesias y Marcos Borraxeiros, presidenta y miembro de Vagalumes; así como Mencía Vidal, graduada en Derecho; Anabel Montoto, responsable de la parte visual del proyecto; y por supuesto, el propio autor.